Конфлікт між Киргизстаном та Таджикистаном: президенти домовились відвести зброю

На кордоні Таджикистана й Киргистана сталися сутички. Є загиблі та поранені.

Спочатку побилися жителі прикордонного спірного водорозподільного пункту Головний.

Прикордонна служба Киргизстану заявила про перестрілку між військовослужбовцями двох країн.

Сторони поклали відповідальність за конфлікт одна на одну.

За даними місцевих ЗМІ, до лікарень госпіталізовано вже 51 постраждалого. Троє людей загинуло, серед них – 13-річна дівчинка.

Киргизстан і Таджикистан розділяє кордон, протяжністю 970 км. Із них погоджено 519 км, решта вважають спірною.

Урешті увечері президенти обох країн домовилися відвести зброю й вирішити конфлікт дипломатично.

Протести в Киргизстані

5 жовтня спалахнули протести в Киргизстані через результати парламентських виборів.

Спочатку протести проходили спокійно, але потім переросли в безлади й зіткнення із силовиками. Демонстрантам навіть вдалося захопити будинок парламенту.

За дорученням президента ЦВК провела розслідування порушень на виборах та визнала їх недійсними.

Фото: Kaktus Media

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