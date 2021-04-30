За минувшие сутки боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня в зоне проведения ООС.

Российские оккупанты открывали огонь из минометов 120-го калибра, станковых противотанковых гранатометов, минометов 82-го калибра, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Боевики вели огонь неподалеку Невельского, Опытного, Красногоровки, Луганского, Павлополя, Светлодарска, Водяного, Причепиловка, Шумов и Новгородского.

В районе поселков Пески, Золотое-4 и Верхнеторецкое вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали украинские позиции из крупнокалиберных пулеметов.

Вследствие вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранение. Ему оперативно оказали медицинскую помощь, поэтому состояние здоровья раненого — удовлетворительное.

28 апреля ситуация на Донбассе была не лучше. Вооруженные формирования РФ 15 раз нарушали режим прекращения огня. Вследствие обстрелов также один украинский военный получил ранение.

Боевики вели огонь по позициям ВСУ из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов.

Источник: Штаб ООС

Фото: ООС