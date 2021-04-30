Ситуація у прикордонних районах Киргизстану і Таджикистану стабілізувалась, відправляти добровольців у прикордонні райони наразі не потрібно.

Про це заявили у прес-службі президента Киргизстану Садира Жапарова та зазначили, що у Баткенській області знаходиться робоча група, яка вживає заходів для врегулювання конфлікту.

У відомстві наголосили, що напруження погасили в результаті ведення переговорів.

– Вогнище напруженості погашене, ситуація врегульована в ході переговорів. Урядова робоча група продовжує свою роботу, вся допомога, медикаменти, харчі доставляються в Баткенську область без уповільнення, – повідомляють у прес-службі президента.

Конфлікт на кордоні

Збройні сутички на кордоні Таджикистана й Киргистана сталися після того, як побилися жителі прикордонного спірного водорозподільного пункту Головний.

Згодом, прикордонна служба Киргизстану заявила про перестрілку між військовослужбовцями двох країн, до лікарень госпіталізовано вже 51 постраждалого, троє людей загинуло.

Джерело: прес-служба президента Киргизстану