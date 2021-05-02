Кыргызстан и Таджикистан подписали протокол, которым договорились начать описание общей границы.

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Документ также предусматривает делимитацию и демаркацию кыргызско-таджикской границы, сообщают в правительстве Кыргызстана.

-Достигнута договоренность об активизации дальнейшего описания прохождения проектной линии кыргызско-таджикской государственной границы на оставшихся участках государственной границы. По итогам заседания правительственных делегаций был подписан совместный протокол, — говорится в заявлении правительства.

Напомним, что страны разделяет граница протяженностью 970 км, но согласовано из них только 519 км, остальную территорию считают спорной.

Отвод войск

28 апреля на одном из спорных участков границы, у водораспределительного пункта Главный, началась драка между местными жителям.

В конфликт вмешались военнослужащие обеих стран, началась перестрелка. Страны обвинили в конфликте друг друга.

2 мая в Пограничной службе киргизского Государственного комитета нацбезопасности сообщили, что стороны договорились об отводе войск, которые уже начали возвращаться на пункты постоянной дислокации.

Источник: пресс-служба правительства Кыргызстана

Фото: пресс-служба правительства Кыргызстана