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Факти / Світ
Софія Зінов'єва |

Киргизстан і Таджикистан домовились почати опис спільного кордону

Киргизстан і Таджикистан домовились почати опис спільного кордону

Киргизстан і Таджикистан підписали протокол, яким домовились почати опис спільного кордону.

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Документ також передбачає делімітацію та демаркацію киргизько-таджицького кордону, повідомляють в уряді Киргизстану.

– Досягнута домовленість про активізацію подальшого опису проходження проектної лінії киргизько-таджицького державного кордону на ділянках державного кордону, що залишилися. За підсумками засідання урядових делегацій був підписаний спільний протокол, – йдеться у заяві уряду.

Нагадаємо, що країни розділяє кордон протяжністю 970 км, але погоджено з них лише 519 км, решту території вважають спірною.

Відведення військ

28 квітня на одній із спірних ділянок кордону, біля  водорозподільного пункту Головний, почалась бійка між місцевими мешканцям.

У конфлікт втрутилися військовослужбовці з обох країн, почалася перестрілка. Країни звинуватили у конфлікті одна одну.

2 травня у Прикордонній службі киргизького Державного комітету нацбезпеки повідомили, що сторони домовилися про відведення військ, які вже почали повертатись на пункти постійної дислокації.

Джерело: прес-служба уряду Киргизстану

Фото: прес-служба уряду Киргизстану

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