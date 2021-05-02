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Факти / Світ
Софія Зінов'єва |

Таджикістан і Киргизстан почали відведення військ – комітет нацбезпеки

Киргизстан_Таджикистан

Таджикістан і Киргизстан почали відведення військ від зони конфлікту на спірних прикордонних територіях.

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Ситуація на кордоні Таджикістану і Киргизстану стабілізувалася

Станом на ранок 2 травня, ситуація на кордоні стабільна, війська почали відхід до пунктів постійної дислокації, повідомили у Прикордонній службі киргизького Державного комітету нацбезпеки.

Рух транспорту дорогою  Ош — Исфана проходить безперешкодно.

Конфлікт на кордоні Таджикістану і Киргизстану 

Країни розділяє кордон протяжністю 970 км. З них погоджено лише 519 км, а решта території вважається спірною.

28 квітня на одній із спірних ділянок, біля  водорозподільного пункту Головний, почалась сварка між місцевими мешканцям, яка переросла у бійку.

29 квітня у конфлікт почали втручатися військовослужбовці з обох країн, почалася перестрілка. Сторони звинуватили у конфлікті одна одну.

З початку повідомляли про трьох загиблих, потім кількість жертв зросла до 13, наразі відомо про 34 смерті та 173 постраждалих.

Джерело: 24.kg

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