Таджикістан і Киргизстан почали відведення військ від зони конфлікту на спірних прикордонних територіях.

Читайте Ситуація на кордоні Таджикістану і Киргизстану стабілізувалася

Станом на ранок 2 травня, ситуація на кордоні стабільна, війська почали відхід до пунктів постійної дислокації, повідомили у Прикордонній службі киргизького Державного комітету нацбезпеки.

Рух транспорту дорогою Ош — Исфана проходить безперешкодно.

Конфлікт на кордоні Таджикістану і Киргизстану

Країни розділяє кордон протяжністю 970 км. З них погоджено лише 519 км, а решта території вважається спірною.

28 квітня на одній із спірних ділянок, біля водорозподільного пункту Головний, почалась сварка між місцевими мешканцям, яка переросла у бійку.

29 квітня у конфлікт почали втручатися військовослужбовці з обох країн, почалася перестрілка. Сторони звинуватили у конфлікті одна одну.

З початку повідомляли про трьох загиблих, потім кількість жертв зросла до 13, наразі відомо про 34 смерті та 173 постраждалих.

Джерело: 24.kg