Таджикістан і Киргизстан почали відведення військ від зони конфлікту на спірних прикордонних територіях.
Станом на ранок 2 травня, ситуація на кордоні стабільна, війська почали відхід до пунктів постійної дислокації, повідомили у Прикордонній службі киргизького Державного комітету нацбезпеки.
Рух транспорту дорогою Ош — Исфана проходить безперешкодно.
Конфлікт на кордоні Таджикістану і Киргизстану
Країни розділяє кордон протяжністю 970 км. З них погоджено лише 519 км, а решта території вважається спірною.
28 квітня на одній із спірних ділянок, біля водорозподільного пункту Головний, почалась сварка між місцевими мешканцям, яка переросла у бійку.
29 квітня у конфлікт почали втручатися військовослужбовці з обох країн, почалася перестрілка. Сторони звинуватили у конфлікті одна одну.
З початку повідомляли про трьох загиблих, потім кількість жертв зросла до 13, наразі відомо про 34 смерті та 173 постраждалих.
Джерело: 24.kg