Число жертв на границе Таджикистана и Кыргызстана выросло до 13 человек, сообщает Министерство здравоохранения и соцразвития Кыргызстана.

Всего известно о 134 пострадавших, 25 доставили в больницы Бишкека, двое находятся в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось о трех погибших, среди которых один военный и девочка.

Конфликт Таджикистана и Кыргызстана

Таджикистан и Кыргызстан разделяет граница протяженностью 970 км, из которых согласовано только 519 км, на остальной территории есть 70 спорных участков.

28 апреля на спорной приграничной территории началась ссора между жителями водораспределительного пункта Главный, которая переросла в драку.

На следующий день, 29 апреля, в конфликт вмешались военные обеих сторон, началась перестрелка. Каждая из стран обвинила соперника в эскалации конфликта и не признала вины за собой.

30 апреля президент Киргизстана Садир Жапаров сообщил, что напряжение снято дипломатическим путем и ситуация стабилизировалась.

Источник: АКИpress

Фото: АКИpress