Таджикистан и Кыргызстан начали отвод войск от зоны конфликта на спорных приграничных территориях.

Читайте Ситуация на границе Таджикистана и Кыргызстана стабилизировалась

По состоянию на утро 2 мая, ситуация на границе стабильная, войска начали отход к пунктам постоянной дислокации, сообщили в Пограничной службе киргизского Государственного комитета нацбезопасности.

Движение транспорта по дороге Ош — Исфана проходит беспрепятственно.

Конфликт на границе Таджикистана и Кыргызстана

Страны разделяет граница протяженностью 970 км. Из них согласовано только 519 км, а остальная территория считается спорной.

28 апреля на одном из спорных участков, у водораспределительного пункта Главный, началась ссора между местными жителям, которая переросла в драку.

29 апреля в конфликт начали вмешиваться военнослужащие обеих стран, началась перестрелка. Стороны обвинили в конфликте друг друга.

С начала сообщали о трех погибших, затем число жертв возросло до 13, сейчас известно о 34 смертях и 173 пострадавших.

Источник: 24.kg