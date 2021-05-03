Расследование Bellingcat о вагнеровцах: когда выйдет фильм

Расследование международной группы Bellingcat о провале операции по привлечению к ответственности бойцов российской ЧВК Вагнера выйдет после лета 2021 года.

Об этом сообщил представитель Bellingcat, журналист Христо Грозев.

По его словам, сначала будет обнародован текстовый вариант расследование.

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— Мы сначала сделаем в текстовом варианте наше расследование. Как можно быстрее. Надеюсь, что это точно будет в ближайшие недели, — отметил Грозев.

Он добавил, что текстовый вариант расследования планируют выложить в сеть до назначенной на июнь встречи Владимира Зеленского и Владимира Путина.

Задержание вагнеровцев

Летом в Беларуси задержали 33 наемника так называемой частной военной компании Вагнера. У части из них были украинские паспорта и они воевали на Донбассе.

Украина требовала экстрадиции боевиков, но Беларусь выдала всех вагнеровцев России. Позже появилась информация о том, что спецслужбы Украины якобы готовили операцию по задержанию боевиков ЧВК Вагнера, для чего замагнили их в Беларусь.