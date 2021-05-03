Розслідування Bellingcat щодо вагнерівців: коли вийде фільм

Розслідування міжнародної групи Bellingcat про зрив операції з притягнення до відповідальності бійців російської ПВК Вагнера вийде після літа 2021 року.

Про це повідомив представник Bellingcat, журналіст Христо Грозев.

За його словами, спершу буде оприлюднений текстовий варіант розслідування.

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– Ми спочатку зробимо в текстовому варіанті наше розслідування. Якомога швидше. Сподіваюся, що це точно буде найближчими тижнями, – зазначив Грозев.

Він додав, що текстовий варіант розслідування планують викласти у мережу до призначеної на червень зустрічі Володимира Зеленського та Володимира Путіна.

Затримання вагнерівців

Влітку у Білорусі затримали 33 найманці так званої приватної військової компанії Вагнера. У частини з них були українські паспорти і вони воювали на Донбасі.

Україна вимагала екстрадиції бойовиків, але Білорусь видала всіх вагнерівців Росії. Пізніше з’явилася інформація про те, що спецслужби України нібито готували операцію із затримання бойовиків ПВК Вагнера, для чого заманили їх в Білорусь.