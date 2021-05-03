Фестиваль пива Октоберфест, который традиционно проходит осенью в Мюнхене, решили отменить второй год подряд из-за пандемии коронавируса.

Об этом во время пресс-конференции сообщили премьер-министр Баварии Маркус Зедер и обер-бургомистр Мюнхена Дитер Райтер.

— С принятием этого решения нет смысла ждать, — сказал Райтер.

Премьер Баварии и бургомистр обосновали отказ проводить фестиваль невозможностью прогнозировать, как будет развиваться ситуация с коронавирусом осенью этого года.

Если событие придется отменять незадолго до открытия, то это чревато огромными финансовыми убытками.

По словам Райтера, решение приняли в интересах всего населения.

Фестиваль Октоберфест ежегодно собирает в Мюнхене около 6 млн посетителей. В 2019 году они выпили 7,3 млн литровых кружек пива, съели 124 быка и 29 телят. Это был последний фестиваль в Германии перед пандемией коронавируса. В 2020 году Октоберфест отменили из-за пандемии.

Впервые праздник состоялся 12 октября 1810 года по случаю бракосочетания кронпринца Людвига и принцессы Терезы. Впоследствии фестиваль проводили почти ежегодно. Более 20 раз его отменяли из-за войны, эпидемии холеры и гиперинфляции.