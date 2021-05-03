Фестиваль пива Октоберфест, який традиційно відбувається восени у Мюнхені, вирішили скасувати другий рік поспіль через пандемію коронавірусу.

Про це під час прес-конференції повідомили прем’єр-міністр Баварії Маркус Зедер та обер-бургомістр Мюнхена Дітер Райтер.

— З ухваленням цього рішення немає сенсу чекати, – сказав Райтер.

Прем’єр Баварії та бургомістр обґрунтували відмову проводити фестиваль неможливістю прогнозувати, як буде розвиватися ситуація з коронавірусом восени цього року.

Якщо подію доведеться скасовувати незадовго до відкриття, то це загрожує величезними фінансовими збитками.

За словами Райтера, рішення ухвалили в інтересах всього населення.

Фестиваль Октоберфест щорічно збирає у Мюнхені близько 6 млн відвідувачів. У 2019 році вони випили 7,3 млн літрових кухлів пива, з’їли 124 бики та 29 телят. Це був крайній фестиваль у Німеччині перед пандемією коронавірусу. У 2020 році Октоберфест скасували через пандемію.

Вперше свято відбулося 12 жовтня 1810 року з нагоди шлюбу кронпринца Людвіга та принцеси Терези. Згодом фестиваль проводили майже щорічно. Понад 20 разів його скасовували через війни, епідемії холери та гіперінфляції.