Недавно Москва стянула к украинским границам наибольшее количество войск с 2014-го года. После этого Вашингтон привел в полную боевую готовность европейскую армию и пригрозил новыми санкциями. Но зачем вообще была эта игра на слабо?

Популярно мнение, что телефонные звонки на высшем уровне, призывы лидеров Большой Семерки и угроза новых санкций заставили Путина отступить, верно лишь отчасти.

У Кремля было несколько задач и сценариев. Первый — репетиция войны. Сначала украинской, а затем и общеевропейской.

Вторая задача и потенциальный сценарий — это локальный блицкриг образца начала российско-украинской войны. Делали это, чтобы получить политические уступки Киева, наконец закрепить в Конституции особый статус Донбасса и провести местные выборы без украинского контроля над границей.

— Путин хотел показать, что он может рубануть очень быстро. За считанные дни, за считанные часы накопить сотни тысяч военных на границе. Продемонстрировать Киеву, что пока он не член НАТО, ему никто не поможет. Итак, в Украине нет никаких вариантов, кроме того, как договариваться с Россией, — утверждает экс-заместитель помощника Генерального Секретаря НАТО Джейми Ши.

Как в начале российской агрессии, так и сейчас никакой Запад нас воевать не будет. Но украинская армия образца 2014-го и 2021-го года — это тоже две большие разницы.

К тому же, американский Конгресс сейчас обсуждает военную помощь Украине в 300 млн $ с ракетами Джавелин и Пэтриот. Также Турция согласилась поставлять нам дроны.

Кроме этого, Запад начал серьезно обсуждать санкционный кнут, которым ударит Россию в случае нового вторжения в Украину — наложить на Москву энергетическое эмбарго, отключить от мировой межбанковской системы СВИФТ и ввести санкции против ближайших к Путину олигархов.

Похоже, Путин не столько боится войны с Украиной, сколько окончательно сожженных мостов с Западом. Так отчасти и отказался от запланированного блицкрига.

Но действительно ли Россия отвела войска? Аналитики говорят, что на места постоянной дислокации сейчас вернулись только десантники и морские пехотинцы, которые проводили маневры на полигоне Опук в Крыму. Все остальные бойцы и техника остаются на местах.

Путин на этой неделе также издал приказ о масштабных военных сборах резервистов. Поэтому европейские армии тоже остаются на позициях.

Однако Банковая и Кремль начали подготовку к возможной встрече Зеленского с Путиным, якобы запланированной на середину июня. Зеленский предложил встретиться чтобы снизить эскалацию на границе и линии разграничения, Путин ответил, что Донбасс обсуждать не будет.

Местом встречи украинский президент предлагает Донбасс, российский — Москву. Нейтральной площадкой вполне может стать Ватикан.

Между тем напряжение на украинских границах вылилась в совершенно конкретные результаты: Россия проверила готовность своей армии к большой войне, протестовала реакцию оппонентов и выбила из Байдена встречу тет-а-тет.

Украина же мобилизовала свои силы и дала понять, что будет отбиваться. Коллективный Запад усилил поддержку Киева, пригрозил Москве новыми санкциями и прозрачно намекнул, что реакция на новую агрессию будет жестче чем в 2014-ом.

Кто поддержит вступление Украины в НАТО

Украина все чаще напоминает, что ее просто необходимо принять в Североатлантический альянс. Балтия, Польша и США — поддержат