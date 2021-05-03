Балтия, Польша и США — поддержат. Какие шансы на вступление Украины в НАТО

Украина все чаще напоминает, что ее просто необходимо принять в Североатлантический альянс. Президент Владимир Зеленский еще 1 февраля напрямую озадачил американского лидера Джо Байдена вопросом, почему же мы до сих пор не в НАТО.

Сейчас вступление в НАТО, по данным Украинского института будущего поддерживает 63% граждан. Большую роль в этом сыграла эскалация со стороны России на наших границах.

В НАТО мы пытаемся приблизиться с начала 1990-х годов. Украина принимает участие во всех миротворческих операциях.

С 2007 года Москва начала бороться за сферы влияния и убедила своих партнеров не давать так называемого ПДЧ, не Украине, не Грузии. Официально это звучит, но Европа боится разозлить Россию, которая продолжает запугивать.

Две недели назад Москва бурно отреагировала на твит Владимира Зеленского, который считает, что НАТО — это единственная возможность закончить войну на Донбассе. Определенных сигналов Киев ждет от двух ближайших саммитов уже летом — НАТО и Большой семерки.

Сейчас имеем поддержку со стороны США, Польши и стран Балтии. Однако и самой Украине следует сделать большую работу.

Сейчас дипломаты должны работать над тем, чтобы уже на ближайшем саммите НАТО Владимир Зеленский выступил хотя бы в онлайн-режиме и донес позицию Украины.

Но есть препятствия, которые дипломатам не подвластны. И это вовсе не об армии, которая приближается к стандартам, а о типичных украинских граблях.

Против нас играет и то, что Украина сейчас фактически в состоянии войны с Россией, а часть территорий оккупированы — при таких условиях страны НАТО не принимает.

Но эксперты считают, если другие задачи Киев выполнит, альянс может пойти на уступки. На нашей стороне сейчас, как ни странно, играет и российская агрессия, которая все больше раздражает Запад.

Столтенберг об Украине, России и НАТО

Россия не имеет права ветировать членство Украины в Североатлантическом альянсе. Об этом 13 апреля на пресс-конференции заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Он заверил, что страны НАТО полностью поддерживают Украину в ее попытках обезопасить свои границы от возможного вторжения войск РФ.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.