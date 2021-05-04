Житомирская область выходит из красного уровня эпидопасности.

Решение было принято на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 4 мая.

Действие жестких ограничений в регионе отменяется с 00.00 5 мая 2021 года.

Вместо этого на территории области начинают действовать меры, характерные для желтой карантинной зоны.

Карантин в Украине

С февраля в Украине действует адаптивный карантин, который позволяет усиливать меры по борьбе с коронавирусом в отдельных регионах.

По состоянию на 4 мая 2021 года в семи областях Украины установлен красный уровень эпидемической опасности, в остальных — оранжевый и желтый.

Подробнее о карантине в Украине читайте в материалах на сайте Факты ICTV.

Источник: Олег Немчинов