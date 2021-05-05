Курс валют НБУ на 5 мая 2021 в Украине

Национальный банк Украины установил курс доллара на 5 мая. Так, американская валюта по сравнению с 30 апреля немного подешевела и стоит 27,73 грн. Ранее курс был 27,75 грн/1$.

НБУ также установил официальный курс евро на уровне 33,51 грн. Это на 14 копеек ниже по сравнению с 30 апреля.

Также польский злотый немного потерял свои позиции.

Кроме того, российский рубль немного подешевел.

Курс валют НБУ на 5 мая 2021 года:

$1 — 27,733 грн;

€1 — 33,5112 грн;

1 польский злотый — 7,3469 грн;

10 российских рублей — 3,6964 грн.

Теневая экономика в Украине

В течение 2020 года в Украине вырос уровень теневой экономики. Причиной такого явления стала пандемия коронавируса и карантинные ограничения.

Уровень теневой экономики по итогам 2020 ода составил 31% в общей доле ВВП.

Подробнее о том, как развивается теневая экономика в Украине, читайте в материале Фактов ICTV.