Формировать правительство в Израиле будет лидер оппозиционной партии

Президент Израиля Реувен Ривлин доверил лидеру оппозиционной партии Еш Атид Яиру Лапиду возможность сформировать правительство.

5 мая истек срок, за который сформировать кабинет должен был премьер-министр Биньямин Нетаньяху. Договориться о коалиции у него не вышло, о чем он проинформировал президента за несколько минут до окончания срока, вечером 4 мая.

Теперь у Лапида есть 28 дней на переговоры о коалиции. Он уже выражал готовность создать коалицию вместе с выходцем из Ликуда, создателем новой партии Ха-Ямин ха-Хадаш (Новые правые) Нафтали Беннеттом.

— Главное, что израильские президенты должны обдумать при принятии решения, кому поручить формирование правительства, — это то, у кого больше шансов сформировать правительство, которое будет пользоваться доверием нового Кнессета, — сказал Ривлин.

Лапид пообещал сделать все для скорейшего формирования правительства Израиля.

— После двух лет политического паралича израильское общество требует единства в правительстве, где левые, правые и центр будут работать вместе, чтобы решать стоящие перед нами проблемы в области экономики и госбезопасности. Правительство, которое покажет, что наши разногласия являются источником силы, а не слабости, — заявил Лапид.

Чтобы утвердить состав правительства, кандидат, получивший мандат от президента, должен заручиться поддержкой 61 депутата Кнессета из 120. Если ему не удастся это сделать за 28 дней, президент может продлить срок еще на две недели. Пока у Лапида есть поддержка 56 депутатов.

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Сторонники Нетаньяху потеряли шанс претендовать на большинство в 120-местном парламенте. Хотя Ликуд была наиболее популярной партией в Израиле, а Еш Атид (16 мест) — на втором месте.