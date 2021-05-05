Формувати уряд в Ізраїлі буде лідер опозиційної партії

Президент Ізраїлю Реувен Рівлін довірив лідеру опозиційної партії Єш Атід Яіру Лапіду можливість сформувати уряд.

5 травня закінчився термін, за який сформувати кабінет повинен був прем’єр-міністр Біньямін Нетаньягу. Домовитися про коаліцію у нього не вийшло, про що він поінформував президента за кілька хвилин до закінчення терміну, ввечері 4 травня.

Тепер у Лапіда є 28 днів на переговори про коаліцію. Він уже висловлював готовність створити коаліцію разом з вихідцем з Лікуду Нафталі Беннеттом.

– Головне, що ізраїльські президенти повинні обміркувати під час ухвалення рішення, кому доручити формування уряду, – це те, у кого більше шансів сформувати уряд, який буде користуватися довірою нового Кнесету, – сказав Рівлін.

Лапід пообіцяв зробити все для якнайшвидшого формування уряду Ізраїлю.

– Після двох років політичного паралічу ізраїльське суспільство вимагає єдності в уряді, де ліві, праві і центр працюватимуть разом, щоби вирішувати задачі в області економіки і держбезпеки. Уряд, який покаже, що наші розбіжності є джерелом сили, а не слабкості, – заявив Лапід.

Щоб затвердити склад уряду, кандидат, який отримав мандат від президента, повинен заручитися підтримкою 61 депутата Кнесету з 120. Якщо йому не вдасться це зробити за 28 днів, президент може продовжити термін ще на два тижні. Поки у Лапіда є підтримка 56 депутатів.

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Прихильники Нетаньягу втратили шанс претендувати на більшість в 120-місцевому парламенті. Хоча Лікуд була найбільш популярною партією в Ізраїлі, а Єш Атід – друга за популярністю.