Официальная причина смерти принца Филиппа, которая указана в свидетельстве о его смерти — старость. Документ выдал глава королевской медицинской службы сэр Хью Томас.

Причина старость допускается, если человеку более 80 лет и он в течение длительного периода времени находился под наблюдением врача.

Также это свидетельствует о том, что других проблем со здоровьем, которые могли бы повлечь за собой смерть, у принца Филиппа не было.

В свидетельстве также упоминается греческое происхождение герцога Эдинбургского и его настоящая фамилия Маунтбеттен.

Смерть принца Филиппа

О смерти принца Филиппа стало известно 9 апреля. Супруг королевы Елизаветы II умер в возрасте 99 лет, не дожив два месяца до своего 100-летия.

Здоровье герцога Эдинбургского некоторое время медленно ухудшалось. В частности, в 2021 году он перенес операцию на сердце, после которой почти месяц находился в больнице.