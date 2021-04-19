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Юлія Захарченко |

Похороны принца Филиппа смотрели столько же британцев, что и свадьбу Гарри и Меган

Церемонию похорон принца Филиппа посмотрели примерно столько же телезрителей в Великобритании, что и свадьбу принца Гарри и Меган Маркл в 2018 году.

Похороны принца Филиппа смотрели столько же британцев, что и свадьбу Гарри и Меган

За похоронами герцога Эдинбургского в прямом эфире наблюдали 13,6 млн британцев. В частности 11 млн жителей смотрели церемонию на канале BBC, 2,1 млн людей — на телеканале ITV, а 450 тыс. телезрителей — на канале Sky News.

В 1997 году похороны принцессы Дианы в прямом эфире посмотрели около 31 млн зрителей — это стало рекордом для таких трагических мероприятий в Великобритании.

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В то же время за церемонией прощания с матерью королевы Елизаветы II Боуз-Лайон в 2002 году наблюдали более 10 млн телезрителей — однако эта церемония состоялась во вторник, а не в субботу, как две предыдущие.

Смерть принца Филиппа

9 апреля умер принц Филипп — супруг королевы Великобритании Елизаветы II. Ему было 99 лет, летом 2021 принц должен отпраздновать свое 100-летие.

У герцога Эдинбургского уже долгое время ухудшалось состояние здоровья — в марте он пробыл в больнице 28 дней (это была самая длительная госпитализация в его жизни).

Принца Филиппа похоронили в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. К погребальной церемонии привлекли примерно 730 служащих вооруженных сил Великобритании. Однако из-за пандемии коронавируса на похоронах присутствовали только 30 человек, в частности королева Елизавета II сидела отдельно.

Источник: BBC

Фото: Getty Images

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