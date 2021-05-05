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Факти / Світ
Каріна Зуєва |

Стала відома офіційна причина смерті принца Філіпа

Принц Филипп

Офіційна причина смерті принца Філіпа, яка вказана в свідоцтві про його смерть – старість. Документ видав глава королівської медичної служби сер Г’ю Томас.

Причина старість допускається, якщо людині понад 80 років і вона протягом тривалого періоду часу перебувала під наглядом лікаря.

Також це свідчить про те, що інших проблем зі здоров’ям, які могли б спричинити смерть, у принца Філіпа не було.

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У свідоцтві також згадується грецьке походження герцога Единбурзького та його справжнє прізвище Маунтбеттен.

Смерть принца Філіпа

Про смерть принца Філіпа стало відомо 9 квітня. Чоловік королеви Єлизавети II помер у віці 99 років, не доживши два місяці до свого 100-річчя.

Здоров’я герцога Единбурзького деякий час повільно погіршувалося. Зокрема, в 2021 році він переніс операцію на серці, після якої майже місяць перебував у лікарні.

Джерело: The Telegraph

Фото: Getty Images

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