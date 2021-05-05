В Турции задержали украинок из-за обнаженных фото на яхте (18+)

В Турции задержали украинок, которые обнаженными позировали для фото.

Фотосъемка, где девушки полностью разделись, проходила на яхте в бухте Гечек в заливе Фетхие. Снимки разлетелись по местным СМИ, а затем девушками заинтересовалась и полиция.

Украинок вызвали на допрос, но затем отпустили.

Одна из задержанных девушек в видео рассказала о событии, а также дала несколько советов о том, “как провести обнаженную фотосессию в мусульманской стране”, чтобы вас не задержали.

Стоит отметить, что, если вы пребываете в другой стране, то обвязаны придерживаться местных законов. Тем более, что в мусульманских странах за наготу и секс можно схлопотать значительное наказание.

В Дубае арестовали группу девушек

В начале апреля полиция Дубая арестовала группу девушек по обвинению в разврате.

В интернете распространили фотографии и видео, на которых более десяти обнаженных девушек выстроились в ряд на балконе одного из отелей.

В результате девушек депортировали из страны и запретили въезд на территорию ОАЭ.

Источник: PavlovskyNews