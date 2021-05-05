У Туреччині затримали українок через оголені фото на яхті (18+)

У Туреччині затримали українок, які оголеними позували для фото.

Фотозйомка, де дівчата повністю роздяглися, проходила на яхті в бухті Гечек у затоці Фетхіє. Знімки розлетілися у місцевих ЗМІ, а потім дівчатами зацікавилася і поліція.

Українок викликали на допит, але потім відпустили.

Одна із затриманих дівчат на відео розповіла про подію, а також дала кілька порад про те, як “провести оголену фотосесію в мусульманській країні”, щоб вас не затримали.

Варто зазначити, що, якщо ви перебуваєте в іншій країні, то зобов’язані дотримуватися місцевих законів. Ба більше, у мусульманських країнах за наготу і секс можна отримати значне покарання.

У Дубаї заарештували групу дівчат

На початку квітня поліція Дубая заарештувала групу дівчат за звинуваченням у розпусті.

В інтернеті поширили фотографії та відео, на яких близько 10 оголених дівчат вишикувалися в ряд на балконі одного з готелів.

В результаті дівчат депортували з країни і заборонили в’їзд на територію ОАЕ.

Джерело: PavlovskyNews