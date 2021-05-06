В метро Рио-де-Жанейро произошла перестрелка, в результате которой погибли по меньшей мере 23 человека, сообщают СМИ.

Стрельба произошла во время спецоперации по прекращению незаконного оборота наркотических средств.

Банда, которую задержали правоохранители, привлекала подростков к различным преступлениям, в частности — торговле наркотиками.

Среди погибших также офицер полиции, которого убили выстрелом в голову, еще двое полицейских получили ранения.

В перестрелке пострадало и мирное население, на данный момент всем оказывается медицинская помощь, а метрополитен уже работает в обычном режиме.

Стрельба в Днепре

24 апреля в Днепре злоумышленник обстрелял автомобиль Toyota Land Cruiser, в котором находился 42-летний мужчина, который погиб не доехав до больницы.

Момент убийства зафиксировали камеры видеонаблюдения, на видео видно, что к машине подбежал мужчина в маске и произвел несколько выстрелов.

После этого водитель выбежал из авто и побежал к железнодорожным путям, преступник еще несколько раз выстрелил, а мужчина упал на рельсы.

Фото: Global look Press