24 квітня близько 14:42 поліція у місті Дніпро отримала повідомлення про стрілянину на вулиці Соборній. Зловмисник обстріляв автомобіль Toyota Land Cruiser, у якому перебував 42-річний чоловік.

Від отриманих поранень потерпілий помер дорогою до лікарні. Момент вбивства зафіксували камери відеоспостереження.

На кадрах видно, як чоловік сів в авто з маленьким сином. Щойно він рушив, на місце підбіг невідомий у масці і здійснив кілька пострілів.

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Після цього 42-річний водій одразу вибіг з транспортного засобу у бік залізничної дороги. Отримавши кілька пострілів, він впав на рейки. Людина у масці підбігла, вистрілила ще раз та одразу втекла.

Правоохоронці ввели спецоперацію у місті. Наразі з’ясовуються обставини вбивства. За фактом злочину відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 КК України (навмисне вбивство).

Під Дніпром збили дітей

Під Дніпром, у селі Братське, 27-річна жінка збила двох дітей. У цей момент 12-річні хлопчик і дівчинка переходили дорогу на зебрі.

Дітей відкинуло на десятки метрів, а водійка навіть не вийшла з авто. У якому стані школярі та інші подробиці ДТП під Дніпром – читайте на Фактах ICTV.