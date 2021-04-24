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Факти / Надзвичайні події
Людмила Богданова |

У Дніпрі сталася стрілянина у центрі міста – загинув 42-річний чоловік

Стрілянина у Дніпрі

24 квітня близько 14:42 поліція у місті Дніпро отримала повідомлення про стрілянину на вулиці Соборній. Зловмисник обстріляв автомобіль Toyota Land Cruiser, у якому перебував 42-річний чоловік.

Від отриманих поранень потерпілий помер дорогою до лікарні. Момент вбивства зафіксували камери відеоспостереження.

На кадрах видно, як чоловік сів в авто з маленьким сином. Щойно він рушив, на місце підбіг невідомий у масці і здійснив кілька пострілів.

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Після цього 42-річний водій одразу вибіг з транспортного засобу у бік залізничної дороги. Отримавши кілька пострілів, він впав на рейки. Людина у масці підбігла, вистрілила ще раз та одразу втекла.

Правоохоронці ввели спецоперацію у місті. Наразі з’ясовуються обставини вбивства. За фактом злочину відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 КК України (навмисне вбивство).

Під Дніпром збили дітей

Під Дніпром, у селі Братське, 27-річна жінка збила двох дітей. У цей момент 12-річні хлопчик і дівчинка переходили дорогу на зебрі.

Дітей відкинуло на десятки метрів, а водійка навіть не вийшла з авто. У якому стані школярі та інші подробиці ДТП під Дніпром – читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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