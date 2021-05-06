У метро Ріо-де-Жанейро сталася перестрілка, внаслідок якої загинули щонайменше 23 людини, повідомляють ЗМІ.

Стрілянина сталась під час спецоперації щодо незаконного обороту наркотичних засобів.

Банда, яку затримали правоохоронці, залучала підлітків до різноманітних злочинів, зокрема – торгівлі наркотиками.

Серед загиблих є також офіцер поліції, якого вбили пострілом у голову, ще двох поліцейськіх поранено.

У перестрілці постраждало і мирне населення, наразі усім надається медична допомога, а метрополітен вже працює у звичному режимі.

Стрілянина у Дніпрі

24 квітня у Дніпрі зловмисник обстріляв автомобіль Toyota Land Cruiser, у якому перебував 42-річний чоловік, який загинув не доїхавши до лікарні.

Момент вбивства зафіксували камери відеоспостереження, на відео видно, що до автівки підбіг чоловік у масці і здійснив кілька пострілів.

Після цього водій вибіг з авто та побіг до залізничних колій, злочинець ще кілька разів вистрелив, а чоловік впав на рейки.

Фото: Global look Press