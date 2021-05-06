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Факти / Світ
Софія Зінов'єва |

У метро Ріо-де-Жанейро сталася перестрілка: відомо про 23 загиблих

У метро Ріо-де-Жанейро сталася перестрілка: відомо про 23 загиблих

У метро Ріо-де-Жанейро сталася перестрілка, внаслідок якої загинули щонайменше 23 людини, повідомляють ЗМІ.

Стрілянина сталась під час спецоперації щодо незаконного обороту наркотичних засобів.

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Банда, яку затримали правоохоронці, залучала підлітків до різноманітних злочинів, зокрема – торгівлі наркотиками.

Серед загиблих є також офіцер поліції, якого вбили пострілом у голову, ще двох поліцейськіх поранено.

У перестрілці постраждало і мирне населення, наразі усім надається медична допомога, а метрополітен вже працює у звичному режимі.

Стрілянина у Дніпрі

24 квітня у Дніпрі зловмисник обстріляв автомобіль Toyota Land Cruiser, у якому перебував 42-річний чоловік, який загинув не доїхавши до лікарні.

Момент вбивства зафіксували камери відеоспостереження, на відео видно, що до автівки підбіг чоловік у масці і здійснив кілька пострілів.

Після цього водій вибіг з авто та побіг до залізничних колій, злочинець ще кілька разів вистрелив, а чоловік впав на рейки.

Фото: Global look Press

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