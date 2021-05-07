В Беларуси готовы организовать досрочные выборы президента, но только при условии, что параллельно с ними выборы нового главы государства пройдут и в США.

Об этом сообщил самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко.

— Я за. Публично об этом говорю. Я за выборы, которых они требуют. Я переживу все, переступлю через то, что мы независимы, суверенны. Я готов. Параллельно с американцами. Американцы пусть назначают досрочные выборы, и мы в этот же день назначим в Беларуси выборы, — отметил он.

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Также Лукашенко раскритиковал предыдущие выборы президента в США, которые состоялись в ноябре 2020 года.

Выборы в Беларуси

Выборы президента в Беларуси прошли в августе 2020 года. Согласно данным Центральной избирательной комиссии, победил в них Александр Лукашенко, набравший якобы более 80% голосов, а его главный оппонент Светлана Тихановская — около 10%.

Тогда белорусы отказались признавать такие результаты голосования и начали выходить на массовые протесты. Не признал выборы в Беларуси и ряд демократических европейских стран.

Накануне миссии ЕС и США в ОБСЕ поддержали призыв лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской относительно новых выборов в Беларуси, которые должны пройти с участием международных наблюдателей и представителей Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ.

Источник: БЕЛТА