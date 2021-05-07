У Білорусі готові організувати дострокові вибори президента, але тільки за умови, що паралельно з ними вибори нового глави держави пройдуть і у США.

Про це повідомив самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко.

– Я за. Публічно про це говорю. Я за вибори, яких вони вимагають. Я переживу все, переступлю через те, що ми незалежні, суверенні. Я готовий. Паралельно з американцями. Американці нехай призначають дострокові вибори, і ми в цей же день призначимо в Білорусі вибори, – зазначив він.

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Також Лукашенко розкритикував попередні вибори президента у США, які відбулися у листопаді 2020 року.

Вибори у Білорусі

Вибори президента в Білорусі пройшли у серпні 2020 року. Згідно з даними Центральної виборчої комісії, переміг у них Олександр Лукашенко, який набрав начебто понад 80% голосів, а його головний опонент Світлана Тихановська – близько 10%.

Тоді білоруси відмовилися визнавати такі результати голосування і почали виходити на масові протести. Не визнала вибори в Білорусі і низка демократичних європейських країн.

Напередодні місії ЄС та США в ОБСЄ підтримали заклик лідера білоруської опозиції Світлани Тихановської щодо нових виборів у Білорусі, які повинні пройти за участю міжнародних спостерігачів і представників Бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ.

Джерело: БЕЛТА