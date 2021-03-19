Миссии ЕС и США в ОБСЕ поддержали новые выборы в Беларуси

Миссии ЕС и США в ОБСЕ поддержали призыв лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской относительно новых выборов в Беларуси.
В заявлении представительства Евросоюза в ОБСЕ говорится, что ЕС полностью поддерживает очередной призыв к честному и инклюзивному диалогу между белорусскими властями и политической оппозицией. В частности при участии Координационного совета и членов белорусского гражданского общества.
Предложение озвученное Светланой Тихановской должно привести к проведению в 2021 году свободных и справедливых выборов с участием международных наблюдателей, представителей ODIHR (Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ).
В постоянном представительстве США в ОБСЕ также выразили надежду, что переговоры между властью и оппозицией заложат основу для проведения свободных выборов в Беларуси.
— Соединенные Штаты Америки надеются, что такой диалог приведет к переговорам, необходимых для новых, свободных и справедливых выборов в Беларуси, — сообщили в постпредставительстве США.
18 марта Светлана Тихановская объявила о начале общественного голосования за переговоры с властью при международном посредничестве.
Санкции против Беларуси
Европейский союз начал подготовку очередного пакета санкций против Беларуси.
Четвертый пакет санкций, вероятно, будет направлен против полицейских и представителей служб безопасности, но вряд ли коснется “кошельков” Лукашенко.
Источник: ОБСЕ