Миссии ЕС и США в ОБСЕ поддержали новые выборы в Беларуси

Миссии ЕС и США в ОБСЕ поддержали призыв лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской относительно новых выборов в Беларуси.

В заявлении представительства Евросоюза в ОБСЕ говорится, что ЕС полностью поддерживает очередной призыв к честному и инклюзивному диалогу между белорусскими властями и политической оппозицией. В частности при участии Координационного совета и членов белорусского гражданского общества.

Предложение озвученное Светланой Тихановской должно привести к проведению в 2021 году свободных и справедливых выборов с участием международных наблюдателей, представителей ODIHR (Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ).

Читайте СК Беларуси инициировал экстрадицию лидера оппозиции Светланы Тихановской

В постоянном представительстве США в ОБСЕ также выразили надежду, что переговоры между властью и оппозицией заложат основу для проведения свободных выборов в Беларуси.

— Соединенные Штаты Америки надеются, что такой диалог приведет к переговорам, необходимых для новых, свободных и справедливых выборов в Беларуси, — сообщили в постпредставительстве США.

18 марта Светлана Тихановская объявила о начале общественного голосования за переговоры с властью при международном посредничестве.

Санкции против Беларуси

Европейский союз начал подготовку очередного пакета санкций против Беларуси.

Четвертый пакет санкций, вероятно, будет направлен против полицейских и представителей служб безопасности, но вряд ли коснется “кошельков” Лукашенко.

Источник: ОБСЕ