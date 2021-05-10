Пропал в лесу: в РФ третьи сутки ищут главврача омской больницы, где спасли Навального

В Омской области пропал без вести министр здравоохранения региона Александр Мураховский, летом прошлого года возглавлявший городскую больницу скорой помощи №1, куда после отравления был доставлен оппозиционер Алексей Навальный.

По данным местных правоохранителей, 7 мая мужчина на квадроцикле отправился на охоту, после чего перестал выходить на связь.

На следующий день в 6,5 км от охотничьей базы в деревне Поспелово, откуда выехал Мураховский, был обнаружен его квадроцикл.

При этом согласно данным правоохранителей мобильный телефон министра включен и находится в зоне доступа сети.

Спасатели предполагают, что это свидетельствует о том, что гаджет был либо оставлен на базе, с которой выехал глава омского Минздрава, либо был утерян в лесу.

Поисковая операция

В поисках чиновника участвует полиция, Росгвардия, МЧС и волонтеры, на месте операции развернут оперативный штаб.

Для обследования заболоченных участков привлечена спецтехника. Кроме того, с воздуха местность обследуется с помощью вертолета и нескольких БПЛА, однако их работа осложняется тяжелыми метеоусловиями.

Отравление Алексея Навального

20 августа прошлого года Алексей Навальный прямо с самолета был доставлен в Омскую больницу скорой помощи №1 с подозрением на отравление нервнопаралитическим веществом.

Российскому оппозиционеру стало плохо на борту самолета во время перелета из Томска в Москву, из-за чего борт экстренно посадили в Омске.

При этом Александр Мураховский, возглавлявший в то время больницу, куда был доставлен Навальный, отрицал факт отравления, утверждая, что у оппозиционера возникли проблемы с поджелудочной железой.