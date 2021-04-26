Ужесточение санкций против РФ ухудшит ситуацию с Навальным — глава МИД Германии

Германия не должна ужесточать санкционное давление на Россию, несмотря на ситуацию с оппозиционером Алексеем Навальным и военные провокации на границе с Украиной.

Такое мнение в воскресенье, 25 апреля, в одном из интервью высказал министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас.

Он напомнил, что после аннексии Крыма и развязывания агрессивной войны на Донбассе ЕС уже ввел ограничительные меры против России, которые продлеваются каждые полгода.

Кроме того, в связи с отравлением Навального антироссийские санкции были введены уже дважды.

При этом Хайко Маас высказался против ужесточения этих мер, как того требует часть европарламентариев.

Дипломат подчеркнул, что такие шаги скорее ухудшат ситуацию с Навальным, нежели улучшат ее.

Отношения между Германией и РФ очень плохие, но они не должны такими оставаться, — подчеркнул глава ведомства.

По его словам, суть дипломатии заключается в том, чтобы разговаривать не только со странами, с которыми нет разногласий, но и в том, чтобы вести диалог с теми, с кем у ЕС напряженные отношения.

Резолюция ПАСЕ об отравлении Алексея Навального

На прошлой неделе ПАСЕ официально утвердила резолюцию по поводу отравления Алексея Навального.

Покушение на него было признано спланированным, а в его совершении обвинили Кремль.

ПАСЕ также рекомендовала Комитету по предупреждению пыток посетить колонию Покров, где содержится оппозиционер.