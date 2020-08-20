Навальний у реанімації, його могли отруїти в аеропорту – прес-секретар

Літак Томськ – Москва, в якому летів російський опозиціонер Олексій Навальний, екстрено сів в Омську через те, що політику стало погано.

У Навального токсичне отруєння, він непритомний у реанімації, повідомила його прес-секретар Кіра Ярмиш у Twitter.

– Олексій досі без свідомості, його підключили до апарату штучної вентиляції легенів. У лікарню на нашу вимогу викликали поліцію, – написала вона трохи пізніше.

За словами Ярмишевої, опозиціонера могли отруїти чимось, підмішаним у чай, який він пив в аеропорту.

– Лікарі кажуть, що токсин швидше всмоктався через гарячу рідину, – написала прес-секретар Навального.

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Навальний заявляв, що його намагалися отруїти

У липні 2019 року Навального засудили до 30 діб адміністративного арешту нібито за повторне порушення правил проведення мітингу.

Вранці 28 липня Навального госпіталізували до лікарні зі спецприймальника, в якому він відбував покарання з діагнозом “гостра алергічна реакція”.

Наступного дня опозиціонера повернули з лікарні до пенітенціарної установи. Навальний звернувся до Слідчого комітету Росії із заявою про своє отруєння в спецприймальнику.