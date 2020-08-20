PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ / Росія

Навальний у реанімації, його могли отруїти в аеропорту – прес-секретар

Літак Томськ – Москва, в якому летів російський опозиціонер Олексій Навальний, екстрено сів в Омську через те, що політику стало погано.

У Навального токсичне отруєння, він непритомний у реанімації, повідомила його прес-секретар Кіра Ярмиш у Twitter.

– Олексій досі без свідомості, його підключили до апарату штучної вентиляції легенів. У лікарню на нашу вимогу викликали поліцію, – написала вона трохи пізніше.

За словами Ярмишевої, опозиціонера могли отруїти чимось, підмішаним у чай, який він пив в аеропорту.

– Лікарі кажуть, що токсин швидше всмоктався через гарячу рідину, – написала прес-секретар Навального.

Читайте: В Осло за підозрою у шпигунстві на користь Росії затримали норвежця

Навальний заявляв, що його намагалися отруїти

У липні 2019 року Навального засудили до 30 діб адміністративного арешту нібито за повторне порушення правил проведення мітингу.

Вранці 28 липня Навального госпіталізували до лікарні зі спецприймальника, в якому він відбував покарання з діагнозом “гостра алергічна реакція”.

Наступного дня опозиціонера повернули з лікарні до пенітенціарної установи. Навальний звернувся до Слідчого комітету Росії із заявою про своє отруєння в спецприймальнику.

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх