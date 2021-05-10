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Факти / Світ / Росія
Дмитро Кудрявцев |

Пропав у лісі: в РФ третю добу шукають головлікаря омської лікарні, де врятували Навального

Антон Мураховский

В Омській області зник безвісти міністр охорони здоров’я регіону Олександр Мураховський, який влітку минулого року очолював міську лікарню швидкої допомоги №1, куди після отруєння доставили опозиціонера Олексія Навального.

За даними місцевих правоохоронців, 7 травня чоловік на квадроциклі відправився на полювання, але згодом перестав виходити на зв’язок.

Наступного дня в 6,5 км від мисливської бази у селі Поспєлова, звідки виїхав Мураховський, виявили його квадроцикл.

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Згідно з даними правоохоронців, мобільний телефон міністра ввімкнуто і він знаходиться в зоні покриття мережі.

Рятувальники припускають, що це свідчить про те, що гаджет залишився на базі, з якої виїхав глава омського МОЗ, або загубився у лісі.

Пошукова операція

У пошуках чиновника бере участь поліція, Росгвардія, МНС та волонтери, на місці операції розгорнуто оперативний штаб.

Для обстеження заболочених ділянок було залучено спецтехніку. Крім того, з повітря місцевість обстежується за допомогою гелікоптера та декількох БПЛА, проте важкі метеорологічні умови ускладнюють їхню роботу.

Отруєння Олексія Навального

20 серпня минулого року Олексія Навального просто з літака було доставлено до Омської лікарні швидкої допомоги №1 з підозрою на отруєння нервово-паралітичною речовиною.

Російському опозиціонеру стало погано на борту літака під час перельоту з Томська в Москву, через що борт здійснив вимушену посадку в Омську.

При цьому Олександр Мураховський, який на той час очолював лікарню, куди доставили Навального, заперечував факт отруєння, стверджуючи, що у опозиціонера виникли проблеми з підшлунковою залозою.

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