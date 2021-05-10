Європейський Союз може протягом наступних тижнів ухвалити новий пакет санкцій проти режиму самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

На такі дії вирішили піти, оскільки репресії проти білоруського народу все ще тривають. Про це повідомив високий представник ЄС Жозеп Боррель.

– У Білорусі режим продовжує репресії та залякування проти власних громадян. Зараз вони спрямовують дії проти польської спільноти. Ми працюємо над наступним пакетом санкцій, які, як я сподіваюся, ухвалять протягом наступних тижнів. Це буде додатковий санкційний пакет, з урахуванням усього, що відбувається в країні, – зазначив він.

Санкції проти Білорусі

Напередодні Європейський Союз продовжив санкції проти Білорусі до 28 лютого 2022 року.

Вони діятимуть проти високопосадовців країни, які несуть відповідальність за фальсифікацію виборів у Білорусі, а також репресії проти журналістів, опозиціонерів та силові розгони мирних мітингувальників.

Загалом санкції стосуються 88 осіб, зокрема самопроголошеного президента Олександра Лукашенка та семи організацій.