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Факты / Мир
Людмила Богданова |

Убийство украинского заробитчанина в Португалии — трем инспекторам объявили приговор

Ігор Гуменюк

В Португалии объявили приговор трем чиновникам миграционной службы, которые в марте 2020 года задержали в аэропорту Лиссабона и убили украинца Игоря Гоменюка. Двух инспекторов приговорили к девяти годам в тюрьме, а третьего — до семи.

Суд в Лиссабоне признал виновными трех инспекторов. Как говорится в материалах следствия, мужчины били украинца ногами и дубинками, предварительно надев ему на руки наручники. Они сломали ему ребра, в результате чего произошло удушение.

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Убийство украинца в Португалии

Убийство украинца в Португалии произошло в марте 2020 года. Гражданин Украины Игорь Гоменюк прилетел в страну на заработки без визы, его отправили назад, однако мужчина отказался лететь домой.

Трое инспекторов миграционной службы задержали его в аэропорту Лиссабона. Во время допроса чиновники нанесли 40-летнему Игорю Гуменюку смертельных травм.

Событие получило огласку — глава миграционной службы Португалии подала в отставку. Родственникам погибшего была выплачена компенсация в размере €700 тыс. (более 20, 7 млн грн).

Фото: Facebook Оксаны Гоменюк — жены Игоря Гоменюка

Источник: AP

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