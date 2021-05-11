У Португалії оголосили вирок трьом чиновникам міграційної служби, які у березні 2020 року затримали в аеропорту Лісабону та вбили українця Ігоря Гоменюка. Двох інспекторів засудили до дев’яти років у в’язниці, а третього – до семи.

Суд у Лісабоні визнав винними трьох інспекторів. Як йдеться у матеріалах слідства, чоловіки били українця ногами та кийками, попередньо одягнувши йому на руки наручники. Вони зламали йому ребра, внаслідок чого сталося удушення.

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Вбивство українця у Португалії

Вбивство українця у Португалії сталося у березні 2020 року. Громадянин України Ігор Гоменюк прилетів до країни на заробітки без візи, його відправили назад, однак чоловік відмовився летіти додому.

Троє інспекторів міграційної служби затримали його в аеропорту Лісабону. Під час допиту чиновники завдали 40-річному Ігорю Гуменюку смертельних травм.

Подія набула розголосу – очільниця міграційної служби Португалії подала у відставку. Родичам загиблого була виплачена компенсація у розмірі €700 тис. (понад 20,7 млн грн).

Фото: Facebook Оксани Гоменюк – дружини Ігоря Гоменюка