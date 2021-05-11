В Израиле шесть мирных жителей получили травмы в результате обстрелов из Сектора Газа, которое осуществляет палестинский исламское движение сопротивления ХАМАС. В дома раненых в городе Ашкелон попали ракеты. Об этом заявила Армия обороны Израиля.

— Просыпаться от страха не должно быть повседневной реальностью, — говорится в сообщении.

Всего из сектора Газы было выпущено около 200 ракет. В ответ на это армия Израиля убила 15 представителей ХАМАС.

Также было уничтожено 130 объектов в Секторе Газа, в частности тоннели, разведывательный пункт и места, где хранится и производится оружие. Израильские СМИ сообщают, что среди пострадавших есть дети.

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Обстрелы в Израиле

Ракетные обстрелы мирных жителей на юге Израиля представителями движения ХАМАС начались с вечера 10 мая и продолжаются без остановки. Из-за взрывов в нескольких городах Израиля сработали сирены воздушной тревоги.

Одна из ракет также попала в автомобиль, в результате чего пострадал человек. На границу с Сектором Газа направили дополнительные подразделения вооруженных сил.

Причиной вооруженного конфликта стали намерения израильских властей выселить некоторые арабские поселения с восточного Иерусалима, что возмутило палестинцев.

В связи с обострением Совет безопасности ООН провел экстренное заседание в закрытом формате. Европейский Союз, США и Великобритания призвали к деэскалации конфликта.

Источник: Армия обороны Израиля