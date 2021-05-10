В Израиле прозвучало несколько взрывов, из-за чего в городе Иерусалим, Ашкелон, Сдерот и Бейт-Шемеш в центральной части страны сработали сирены воздушной тревоги.

Также пришлось эвакуировать израильский парламент. Есть ли пострадавшие в результате взрывов, пока неизвестно.

Ответственность за взрывы на себя взяло военное крыло группировки ХАМАС — палестинского исламского движения.

В Армии обороны Израиля сообщили, что палестинские группировки выпустили из сектора Газа по израильской территории по меньшей мере семь ракет. Среди выпущенных снарядов была противотанковая ракета.

Кроме того, израильские военные сообщили, что противотанковая ракета, выпущенная из сектора Газа, попала в гражданский автомобиль, в результате чего пострадал человек.

As a result of the anti-tank missile fired from Gaza, an Israeli civilian in a nearby vehicle was lightly injured and evacuated to a hospital for further medical treatment. — Israel Defense Forces (@IDF) May 10, 2021

Из-за обострения ситуации уже прекратили военные учения Огненные колесницы, а в район границы с сектором Газа направили дополнительные боевые подразделения Вооруженных сил Израиля.

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Протесты в Израиле

7 мая на Храмовой горе в Иерусалиме произошли столкновения мусульман с израильской полицией, трое стражей порядка получили ранения.

По официальным данным, сотни верующих начали грубо нарушать общественный порядок: они нападали на полицию, бросали в нее камни, бутылки и даже обувь.

Больше о протестах в Израиле на Храмовой горе — читайте на Фактах ICTV.

Источник: Армия обороны Израиля