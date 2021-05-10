PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Мир
Вікторія Гірко |

В Израиле прозвучало несколько взрывов, есть пострадавший

В Израиле прозвучало несколько взрывов, есть пострадавший

В Израиле прозвучало несколько взрывов, из-за чего в городе Иерусалим, Ашкелон, Сдерот и Бейт-Шемеш в центральной части страны сработали сирены воздушной тревоги.

Также пришлось эвакуировать израильский парламент. Есть ли пострадавшие в результате взрывов, пока неизвестно.

Ответственность за взрывы на себя взяло военное крыло группировки ХАМАС — палестинского исламского движения.

В Армии обороны Израиля сообщили, что палестинские группировки выпустили из сектора Газа по израильской территории по меньшей мере семь ракет. Среди выпущенных снарядов была противотанковая ракета.

Кроме того, израильские военные сообщили, что противотанковая ракета, выпущенная из сектора Газа, попала в гражданский автомобиль, в результате чего пострадал человек.

Из-за обострения ситуации уже прекратили военные учения Огненные колесницы, а в район границы с сектором Газа направили дополнительные боевые подразделения Вооруженных сил Израиля.

Читайте
Из Сектора Газа в направлении Израиля выпустили ряд ракет

Протесты в Израиле

7 мая на Храмовой горе в Иерусалиме произошли столкновения мусульман с израильской полицией, трое стражей порядка получили ранения.

По официальным данным, сотни верующих начали грубо нарушать общественный порядок: они нападали на полицию, бросали в нее камни, бутылки и даже обувь.

Больше о протестах в Израиле на Храмовой горе — читайте на Фактах ICTV.

Источник: Армия обороны Израиля

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка