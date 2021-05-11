В Ізраїлі шість мирних жителів отримали травми внаслідок обстрілів з Сектору Гази, яке здійснює палестинський ісламський рух опору ХАМАС. У будинки поранених у місті Ашкелон потрапили ракети. Про це заявила Армія оборони Ізраїлю.

– Прокидатися від страху не повинно бути повсякденною реальністю, – йдеться у повідомленні.

Всього з Сектора Гази було випущено близько 200 ракет. У відповідь на це армія Ізраїлю вбила 15 представників ХАМАС.

Також було знищено 130 об’єктів у Секторі Гази, зокрема тунелі, розвідувальний пункт і місця, де зберігається та виготовляється зброя. Ізраїльські ЗМІ повідомляють, що серед постраждалих є діти.

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Обстріли в Ізраїлі

Ракетні обстріли мирних жителів на півдні Ізраїлю представниками руху ХАМАС розпочалися з вечора 10 травня і тривають без перестанку. Через вибухи у кількох містах Ізраїлю спрацювали сирени повітряної тривоги.

Одна з ракет також влучила в автомобіль, внаслідок чого постраждала людина. На кордон з Сектором Газа направили додаткові підрозділи збройних сил.

Причиною збройного конфлікту стали наміри ізраїльської влади виселити деякі арабські поселення зі східного Єрусалиму, що обурило палестинців.

У зв’язку з загостренням Рада безпеки ООН провела термінове засідання у закритому форматі. Європейський Союз, США та Велика Британія закликали до деескалації конфлікту.

Джерело: Армія оборони Ізраїлю