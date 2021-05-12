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Факты / Мир
Юлія Захарченко |

Армия обороны Израиля разрушила офисы ХАМАС

Ракеты

По данным израильских СМИ, Вооруженные силы Израиля заявили, что в разрушенном 9-этажном здании в секторе Газа находилось несколько офисов ХАМАС.

Армия обороны Израиля утверждает, что в ее состав входили их разведывательный центр, командование на Западном берегу и отдел пропаганды. ЦАХАЛ (ВС Израиля) предупредил жителей здания бежать за несколько часов до нападения.

Вскоре стало известно, что двое лидеров ХАМАС убиты в результате целенаправленного удара по зданию, в котором они находились.

— В ходе совместной операции между ЦАХАЛом и службой безопасности Шин Бет мы устранили ключевых боевиков из системы военной разведки ХАМАСа, — говорится в заявлении ЦАХАЛа.

По их данным, ими стали Хасан Кауги, “начальник отдела безопасности военной разведки ХАМАС”, и его заместитель Вайль Исса. В нем также говорилось, что Исса был братом Марвана Иссы, “заместителя командира военного крыла ХАМАС”.

Турецкие СМИ со ссылкой на палестинские источники сообщают, что Израиль отказался от предложения о прекращении огня, сделанного им Организацией Объединенных Наций и Египтом. Эти страны выступают посредниками между Израилем и ХАМАС.

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Полиция сообщает, что два человека погибли в результате прямого удара по автомобилю в городе Лод. Одна 40-летняя женщина погибла на месте происшествия, а 7-летняя девочка скончалась в больнице. В результате прямого попадания также тяжело ранили третьего человека.

Полиция призвала людей оставаться возле бомбоубежищ. Мэр Лода Яир Ревиво сообщил, что погибшие были выходцами из арабской общины.

Госсекретарь США Энтони Блинкен позвонил своему израильскому коллеге Габи Ашкенази сегодня утром, чтобы выразить обеспокоенность Вашингтона по поводу ракетных обстрелов Израиля из сектора Газа и выразить соболезнования в связи с погибшими.

Дипломаты обсудили события в Иерусалиме возле комплекса Храмовой горы и района Шейх-Джарра, где десятки палестинских семей находятся под угрозой выселения.

Блинкен повторил свой призыв ко всем сторонам снизить напряженность и положить конец насилию, унесшему жизни израильских и палестинских граждан, включая детей, говорится в отчете Госдепартамента.

Обстрелы в Израиле

Вечером 10 мая представители движения ХАМАС начали ракетные обстрелы мирных жителей на юге Израиля. Из-за взрывов в нескольких городах сработали сирены воздушной тревоги.

Причиной конфликта стали намерения израильских властей выселить некоторые арабские поселения с восточного Иерусалима, что возмутило палестинцев.

Источник: Times of Israel

Фото: Dreamstime

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