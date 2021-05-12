За даними ізраїльських ЗМІ, Збройні сили Ізраїлю заявили, що у зруйнованому 9-поверховому будинку в секторі Гази перебувало декілька офісів ХАМАС.

Армія оборони Ізраїлю стверджує, що в її склад входили їхній розвідувальний центр, командування на Західному березі та відділ пропаганди. ЦАХАЛ (ЗС Ізраїлю) попередив жителів будинку бігти за декілька годин до нападу.

Незабаром стало відомо, що двоє лідерів ХАМАС вбито в результаті цілеспрямованого удару у будівлю, в якій вони перебували.

– Під час спільної операції між ЦАХАЛом і службою безпеки Шин Бет ми усунули ключових бойовиків з системи військової розвідки ХАМАСу, – йдеться в заяві ЦАХАЛу.

За їхніми даними, ними стали Хасан Каугі, “начальник відділу безпеки військової розвідки ХАМАС”, і його заступник Вайль Ісса. У ньому також говорилося, що Ісса був братом Марвана Ісси, “заступника командира військового крила ХАМАС”.

Турецькі ЗМІ з посиланням на палестинські джерела повідомляють, що Ізраїль відмовився від пропозиції про припинення вогню, зробленого їм Організацією Об’єднаних Націй та Єгиптом. Ці країни виступають посередниками між Ізраїлем та ХАМАС.

Поліція повідомляє, що двоє людей загинули в результаті прямого удару в автомобіль у місті Лод. Одна 40-річна жінка загинула на місці події, а 7-річна дівчинка померла в лікарні. В результаті прямого попадання також третя людина отримала важкі поранення.

Поліція закликала людей залишатися біля бомбосховищ. Мер Лода Яір Ревіво повідомив, що загиблі були вихідцями з арабської громади.

מטוסי קרב של צה״ל תקפו לפני זמן קצר מבנה שבשימוש ארגון הטרור חמאס בשכונת רמאל בצפון רצועת עזה. במבנה נמצאים מטה המודיעין, מטה הגדה, מחלקת ההסברה וחטיבת עזה של ארגון החמאס. טרם התקיפה צה״ל הזהיר את האזרחים ששהו בבניין ונתן להם שהות מספקת להתפנות מהמבנה >>> pic.twitter.com/1fiGpXMnhu — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) May 12, 2021

Держсекретар США Ентоні Блінкен подзвонив своєму ізраїльському колезі Габі Ашкеназі сьогодні вранці, щоб висловити стурбованість Вашингтона з приводу ракетного обстрілу Ізраїлю з сектора Гази і висловити співчуття у зв’язку із загиблими.

Дипломати обговорили події в Єрусалимі біля комплексу Храмової гори та району Шейх-Джарра, де десятки палестинських сімей перебувають під загрозою виселення.

Блінкен повторив свій заклик до всіх сторін знизити напруженість і покласти край насильству, що забрав життя ізраїльських і палестинських громадян, включаючи дітей, йдеться у звіті Держдепартаменту.

Обстріли в Ізраїлі

Увечері 10 травня представники руху ХАМАС розпочали ракетні обстріли мирних жителів на півдні Ізраїлю. Через вибухи у кількох містах спрацювали сирени повітряної тривоги.

Причиною конфлікту стали наміри ізраїльської влади виселити деякі арабські поселення зі східного Єрусалиму, що обурило палестинців.

Джерело: Times of Israel