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Обострение на Ближнем Востоке: Нетаньяху пообещал усилить обстрелы сектора Газа

Израиль собирается усилить удары в направлении сектора Газа.

Сообщение об этом появилось на официальной странице премьера страны Биньямина Нетаньяху в Twitter.

ХАМАС получит удары, которые он не ожидал, поэтому граждане Израиля должны набраться терпения и быть готовыми к определенным жертвам, отметил Нетаньяху.

Читайте: Из сектора Газа выпустили около 200 ракет по Израилю: пострадали мирные жители

Кроме того, он призвал людей строго соблюдать предписания Службы тыла Израиля, это спасает жизни.

Столкновения в Иерусалиме

Противостояние в Иерусалиме продолжаются почти месяц, сейчас дошло до масштабных перестрелок.

В то же время США и ЕС призвали Израиль и Палестину прекратить обстрелы, однако эскалация не утихает.

Подробнее о противостоянии в Иерусалиме читайте в материалах на сайте Факты ICTV.

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