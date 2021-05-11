Обострение на Ближнем Востоке: Нетаньяху пообещал усилить обстрелы сектора Газа
Израиль собирается усилить удары в направлении сектора Газа.
Сообщение об этом появилось на официальной странице премьера страны Биньямина Нетаньяху в Twitter.
ХАМАС получит удары, которые он не ожидал, поэтому граждане Израиля должны набраться терпения и быть готовыми к определенным жертвам, отметил Нетаньяху.
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Кроме того, он призвал людей строго соблюдать предписания Службы тыла Израиля, это спасает жизни.
Столкновения в Иерусалиме
Противостояние в Иерусалиме продолжаются почти месяц, сейчас дошло до масштабных перестрелок.
В то же время США и ЕС призвали Израиль и Палестину прекратить обстрелы, однако эскалация не утихает.
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