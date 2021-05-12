ХАМАС знову розпочав ракетні обстріли Ізраїлю з сектору Гази.
Бойовики випустили 130 ракет після 18.00, повідомляють ізраїльські ЗМІ.
Деякі з них влучили в ціль, попри систему захисту Залізний купол. Одна з них потрапила у житловий будинок у місті Сдерот, внаслідок цього важко поранено маленького хлопчика, ще п’ятеро отримали легкі ушкодження.
У ХАМАС заявляють, що обстріли відновили у відповідь на атаку Ізраїлю, а також вбивство командирів ХАМАС.
Армія оборони Ізраїлю повідомляє, що система протиповітряної оборони спрацювала у центральних та південних районах країни.
Люди, які мешкають у цих регіонах, повинні прямувати у бомбосховище.
פגיעה ישירה בנין בעיר שדרות לפני זמן קצר ישנם נפגעים pic.twitter.com/8T0iIC8BCy
— , חדשות חמות israel Hot News (@HotNews72122797) May 12, 2021
Ізраїль знищив вежу ХАМАС в Газі
12 травня ізраїльська авіація знищила вежу Аль-Шурук у секторі Гази, будівля складалась з 10 поверхів.
За словами військової розвідки Ізраїлю, у цій вежі знаходились представники терористичного руху ХАМАС.
Раніше Аль-Шурук неодноразово піддавалася обстрілам. Спочатку на неї скидали вибухобезпечні ракети, щоб змусити людей покинути будівлю, а потім повністю знищили бомбами.
Джерело: Times of Israel
Фото: Times of Israel