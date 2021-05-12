ХАМАС знову розпочав ракетні обстріли Ізраїлю з сектору Гази.

Бойовики випустили 130 ракет після 18.00, повідомляють ізраїльські ЗМІ.

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Деякі з них влучили в ціль, попри систему захисту Залізний купол. Одна з них потрапила у житловий будинок у місті Сдерот, внаслідок цього важко поранено маленького хлопчика, ще п’ятеро отримали легкі ушкодження.

У ХАМАС заявляють, що обстріли відновили у відповідь на атаку Ізраїлю, а також вбивство командирів ХАМАС.

Армія оборони Ізраїлю повідомляє, що система протиповітряної оборони спрацювала у центральних та південних районах країни.

Люди, які мешкають у цих регіонах, повинні прямувати у бомбосховище.

פגיעה ישירה בנין בעיר שדרות לפני זמן קצר ישנם נפגעים pic.twitter.com/8T0iIC8BCy — , חדשות חמות israel Hot News (@HotNews72122797) May 12, 2021

Ізраїль знищив вежу ХАМАС в Газі

12 травня ізраїльська авіація знищила вежу Аль-Шурук у секторі Гази, будівля складалась з 10 поверхів.

За словами військової розвідки Ізраїлю, у цій вежі знаходились представники терористичного руху ХАМАС.

Раніше Аль-Шурук неодноразово піддавалася обстрілам. Спочатку на неї скидали вибухобезпечні ракети, щоб змусити людей покинути будівлю, а потім повністю знищили бомбами.

Джерело: Times of Israel

Фото: Times of Israel