Во время телефонного разговора глава Госдепа США Энтони Блинкена и министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудили предстоящую министерскую встречу Арктического совета, которая состоится 20 мая в Рейкьявик.
Об этом сообщает Госдепартамент США.
В то же время глава американской дипломатии “подтвердил решимость президента Байдена защищать интересы США в ответ на действия России, которые причиняют вред им или их союзникам”.
Это предупреждение прозвучало на фоне недавнего визита Блинкена в Украину, по итогам которого он заявил, что эта поездка была определенным посланием — Соединенные Штаты поддерживают независимость Украины.
Блинкен в разговоре также призвал Россию освободить американских граждан Пола Уилана и Тревора Рида, чтобы они могли вернуться домой.
Стороны обсудили и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.
Встреча Байден-Путин
Президент США Джо Байден считает, что его встреча с российским лидером Владимиром Путиным состоится летом 2021 года — вероятно, в июне.
В то же время стороны еще не определили точное место и конкретную дату.
Инициировал встречу Байден 13 апреля во время телефонного разговора с Путиным.
Источник: State Department of the United States