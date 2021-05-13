Во время телефонного разговора глава Госдепа США Энтони Блинкена и министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудили предстоящую министерскую встречу Арктического совета, которая состоится 20 мая в Рейкьявик.

Об этом сообщает Госдепартамент США.

В то же время глава американской дипломатии “подтвердил решимость президента Байдена защищать интересы США в ответ на действия России, которые причиняют вред им или их союзникам”.

Это предупреждение прозвучало на фоне недавнего визита Блинкена в Украину, по итогам которого он заявил, что эта поездка была определенным посланием — Соединенные Штаты поддерживают независимость Украины.

Блинкен в разговоре также призвал Россию освободить американских граждан Пола Уилана и Тревора Рида, чтобы они могли вернуться домой.

Стороны обсудили и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Встреча Байден-Путин

Президент США Джо Байден считает, что его встреча с российским лидером Владимиром Путиным состоится летом 2021 года — вероятно, в июне.

В то же время стороны еще не определили точное место и конкретную дату.

Инициировал встречу Байден 13 апреля во время телефонного разговора с Путиным.

Источник: State Department of the United States