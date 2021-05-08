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Факты / Мир
Валентина Летяк |

Байден уверен, что встретится с Путиным летом

Джо Байден

Президент США Джо Байден считает, что его встреча с российским лидером Владимиром Путиным состоится в ближайшее время, то есть летом 2021 года.

Об этом он заявил в Белом доме во время общения с журналистами.

На уточняющий вопрос о возможности таких переговоров в июне, он выразил уверенность, что так и будет

В то же время, по словам Байдена, они еще не определили точное место и конкретную дату.

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Глава Белого дома отметил, что на его желание встретиться с Путиным не повлияло сосредоточение войск РФ в районе границы с Украиной, хотя не отрицает, что после телефонного разговора их количество значительно уменьшилось.

Встреча Байден-Путин

Президент США Джо Байден 13 апреля во время телефонного разговора с Владимиром Путиным предложил главе России встретиться в ближайшее время.

Он планирует обсудить в том числе ситуацию в Украине.

Позже в Кремле заявили, что встреча президентов США и РФ может состояться в июне 2021 года.

Источник: Голос Америки

Фото: Depositphotos

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