Під час телефонної розмови глава Держдепу США Ентоні Блінкена і міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров обговорили майбутню міністерську зустріч Арктичної ради, яка відбудеться 20 травня у Рейк’явіку.

Про це повідомляє Держдепартамент США.

Водночас глава американської дипломатії “підтвердив рішучість президента Байдена захищати інтереси США у відповідь на дії Росії, які завдають шкоди їм або їхнім союзникам”.

Це попередження прозвучало на тлі нещодавнього візиту Блінкена до України, за підсумками якого він заявив, що ця поїздка була певним посланням – Сполучені Штати підтримують незалежність України.

Блінкен у розмові також закликав Росію звільнити американських громадян Пола Вілана і Тревора Ріда, аби вони могли повернутися додому.

Сторони обговорили й інші питання, що становлять взаємний інтерес.

Зустріч Байден-Путін

Президент США Джо Байден вважає, що його зустріч з російським лідером Володимиром Путіним відбудеться влітку 2021 року – ймовірно, у червні.

Водночас сторони ще не визначили точне місце і конкретну дату.

Ініціював зустріч Байден 13 квітня під час телефонної розмови з Путіним.

Джерело: State Department of the United States