Обострение отношений между Израилем и Палестиной: Совбез ООН созывает совещание

Совет Безопасности ООН созывает экстренное совещание из-за эскалации напряженности в зоне палестино-израильского конфликта.
За проведение заседания выступили Тунис, Норвегия и Китай.
В понедельник по результатам заседания страны так и не объявили общую позицию, потому что США отказались принимать проект постановления, который предложила Норвегия.
Обстрелы в Израиле
Вечером 10 мая представители движения ХАМАС начали ракетные обстрелы мирных жителей на юге Израиля. Из-за взрывов в нескольких городах сработали сирены воздушной тревоги.
Причиной конфликта стали намерения израильских властей выселить некоторые арабские поселения с восточного Иерусалима, что возмутило палестинцев.
Источник: AFP