Обострение отношений между Израилем и Палестиной: Совбез ООН созывает совещание

Совет Безопасности ООН созывает экстренное совещание из-за эскалации напряженности в зоне палестино-израильского конфликта.

За проведение заседания выступили Тунис, Норвегия и Китай.

В понедельник по результатам заседания страны так и не объявили общую позицию, потому что США отказались принимать проект постановления, который предложила Норвегия.

Обстрелы в Израиле

Вечером 10 мая представители движения ХАМАС начали ракетные обстрелы мирных жителей на юге Израиля. Из-за взрывов в нескольких городах сработали сирены воздушной тревоги.

Причиной конфликта стали намерения израильских властей выселить некоторые арабские поселения с восточного Иерусалима, что возмутило палестинцев.

Источник: AFP