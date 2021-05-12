Загострення відносин між Ізраїлем і Палестиною: Радбез ООН скликає нараду

Рада Безпеки ООН скликає екстрену нараду через ескалацію напруженості в зоні палестино-ізраїльського конфлікту.
За проведення засідання виступили Туніс, Норвегія і Китай.
У понеділок за результатами засідання країни так і не оголосили спільну позицію, бо США відмовилися ухвалювати проект постанови, який запропонувала Норвегія.
Обстріли в Ізраїлі
Увечері 10 травня представники руху ХАМАС розпочали ракетні обстріли мирних жителів на півдні Ізраїлю. Через вибухи у кількох містах спрацювали сирени повітряної тривоги.
Причиною конфлікту стали наміри ізраїльської влади виселити деякі арабські поселення зі східного Єрусалиму, що обурило палестинців.
Джерело: AFP