PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Світ
Євгенія Шапоренко |

Загострення відносин між Ізраїлем і Палестиною: Радбез ООН скликає нараду

Загострення відносин між Ізраїлем і Палестиною: Радбез ООН скликає нараду

Рада Безпеки ООН скликає екстрену нараду через ескалацію напруженості в зоні палестино-ізраїльського конфлікту.

За проведення засідання виступили Туніс, Норвегія і Китай.

Читайте
Ракетний обстріл Тель-Авіва: є жертва, десятки поранених

У понеділок за результатами засідання країни так і не оголосили спільну позицію, бо США відмовилися ухвалювати проект постанови, який запропонувала Норвегія.

Обстріли в Ізраїлі

Увечері 10 травня представники руху ХАМАС розпочали ракетні обстріли мирних жителів на півдні Ізраїлю. Через вибухи у кількох містах спрацювали сирени повітряної тривоги.

Причиною конфлікту стали наміри ізраїльської влади виселити деякі арабські поселення зі східного Єрусалиму, що обурило палестинців.

Джерело: AFP

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка