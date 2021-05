Во время ракетного обстрела Тель-Авива вечером 11 мая со стороны сектора Газа погиб один человек, ранены по меньшей мере четверо.

В Ришон ле-Ционе ракета попала в дом, в результате чего погибла 50-летняя женщина.

По данным израильских СМИ, раненых от четырех до нескольких десятков.

Силы обороны Израиля показали фото, на котором пылает автобус, в который попала одна из сотен ракет ХАМАС.

One of the 100s of rockets that were just fired from Gaza toward Tel Aviv and central Israel exploded on a civilian bus.

Hamas’ intentions are clear: kill Israeli civilians.

We won’t stand by and let this happen. pic.twitter.com/aNsA3dlgMe

— Israel Defense Forces (@IDF) May 11, 2021