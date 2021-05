Террористическое движение ХАМАС за последние три дня с территории сектора Газа выпустило по Израилю более 1,5 тыс. ракет.

В армии обороны Израиля заявили, что около 350 из них не долетели, а еще несколько сотен были сбиты системой противовоздушной обороны Железный купол.

In the last 3 days

Hamas has fired 1,500+ rockets

from Gaza all the way into Israel,

terrorizing civilians as far as 90 miles away.

Hamas, expect a response.

— Israel Defense Forces (@IDF) May 12, 2021