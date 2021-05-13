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Факты / Мир
Марія Степанюк |

ХАМАС выпустил по Израилю более 1,5 тыс. ракет за три дня

Обстріл Ізраїля із Сектора Гази

Террористическое движение ХАМАС за последние три дня с территории сектора Газа выпустило по Израилю более 1,5 тыс. ракет.

В армии обороны Израиля заявили, что около 350 из них не долетели, а еще несколько сотен были сбиты системой противовоздушной обороны Железный купол.

— За последние три дня ХАМАС выпустил более 1,5 тыс. ракет из сектора Газа по Израилю, терроризируя мирных жителей в 140 км. ХАМАС, жди ответа, — отметили военные Израиля в Twitter.

В ночь на 13 мая армия Израиля нанесла авиаудары в ответ. Среди пораженных целей в секторе Газа — финансовый центр террористического движения ХАМАС и здание, где базируется его разведка.

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Израиль уничтожил башню ХАМАС в Газе

12 мая израильская авиация уничтожила башню Аль-Шурук в секторе Газа, здание состояло из 10 этажей.

По словам военной разведки Израиля, в этой башне находились представители террористического движения ХАМАС.

Ранее Аль-Шурук неоднократно подвергалась обстрелам. Сначала на нее сбрасывали взрывобезопасные ракеты, чтобы заставить людей покинуть здание, а затем полностью уничтожили бомбами.

Фото: Getty Images

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